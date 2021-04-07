В США заявили, что хотят предсказуемых отношений с Россией, несмотря на разногласия

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, невзирая на существующие между двумя странами "глубокие разногласия". Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Его попросили прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который ранее подчеркнул, что сроки возвращения российского посла в Вашингтон будут зависеть от готовности США продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации отношений. Прайса просили уточнить, готов ли Вашингтон пойти на такие шаги или по меньшей мере рассмотреть такую возможность.

"Мы уже говорили, что, да, у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией, я уже перечислял многие из них <...> множество раз, и я не буду делать это сейчас", - заявил Прайс. При этом, по его словам, Вашингтон хочет "отношений с Москвой, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми". "И мы считаем, что дипломатия - важный инструмент, чтобы установить отношения, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми, даже несмотря на то, что мы продолжаем привлекать Москву к ответственности за агрессивные действия, которые я упоминал ранее", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

Посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в российскую столицу после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел ряд встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме.

Как сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник, сроки возвращения российского посла в Вашингтон зависят от того, будут ли предприняты американской стороной шаги по нормализации отношений.