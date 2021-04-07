Участники контактной группы подтвердили приверженность режиму тишины в Донбассе

КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня. Об этом в среду сообщила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау после внеочередной встречи в формате видеоконференции.

"Внеочередное заседание трехсторонней контактной группы было посвящено обсуждению общей ситуации безопасности в зоне конфликта и вопросам эффективной имплементации мер по усилению режима прекращения огня на фоне возросшего числа его нарушений и информационного противостояния в медиапространстве", - цитирует Грау ее киевский офис.

Спецпредставитель заявила, что "во время заседания его участники подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня". "Дискуссии будут продолжены на очередном заседании контактной группы, которое состоится через неделю", - отметила она.

Ранее в среду полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что заседание прошло безрезультатно. "Сегодняшнее заседание контактной группы было инициировано именно Киевом. У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно", - отметил он, добавив, что вместо этого украинскими представителями "были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры".