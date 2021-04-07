Байден подтвердил, что объявит о новых мерах контроля за оборотом огнестрельного оружия

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен объявить о новых мерах по контролю над оборотом огнестрельного оружия в стране. Американский лидер подтвердил это, отвечая в среду на вопросы журналистов в Белом доме.

"Думаю, я вам об этом расскажу сегодня или завтра (в четверг - прим. ТАСС)", - отметил глава администрации США, когда у него поинтересовались, какие шаги он планирует делать в целях ужесточения контроля за куплей-продажей огнестрельного оружия. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США собирается выступить на эту тему в четверг.

В конце марта Байден сообщил, что правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране в свете трагедии в Боулдере. В результате стрельбы, открытой в этом городе в штате Колорадо, погибли 10 человек.

Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США. Из-за неоднократно происходивших в стране в последние годы случаев массовых расстрелов граждан злоумышленниками активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия. В последние годы федеральные власти США неоднократно предпринимали такие попытки, однако они пока не увенчались успехом.