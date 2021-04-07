В ДНР и ЛНР считают, что Киев продолжает имитировать миротворческую деятельность

ДОНЕЦК, 7 апреля. /ТАСС/. Представители Киева на внеочередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе снова пытались создать видимость обеспечения перемирия. Об этом в среду заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"Украинская сторона была озабочена лишь изображением "хорошей мины при плохой игре", а не реальными действиями по разрешению ключевого вопроса: обеспечения на практике устойчивого, полного и бессрочного режима прекращения огня, действующего с 21 июля 2019 года, и Мер по его усилению от 22 июля 2020 года", - цитирует ее Telegram-канал МИД ДНР.

Никонорова отметила, что глава украинской делегации Леонид Кравчук продолжал настаивать на незамедлительном принятии "выхолощенного и пустого "политического" заявления о готовности выполнять дополнительные меры, причем, без указания того, какие стороны ответственны за их выполнение". По ее словам, в конце заседания состоялся разговор представителей республики с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Однако вместо конструктивного обсуждения практических действий по недопущению нарушений подписанных ранее сторонами мер, руководитель офиса президента еще больше выхолостил украинское предложение до уровня абсолютно пустого заявления-лозунга об "отсутствии препятствий" для выполнения дополнительных мер", - сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах Мария Ковшарь сообщила, что Киев продолжил попытки "имитации миротворческой деятельности, тогда как на практике блокировал любые практические шаги по усилению режима прекращения огня". "Господин Ермак попытался навязать не содержащее вообще никакой конкретики заявление об отсутствии препятствий для выполнения дополнительных Мер, возобновлении их действия с завтрашнего дня, при том, что ЛНР и ДНР не прекращали выполнять эти свои обязательства и возобновлять им нечего, стараясь завуалировано подменить понятия сторон, ответственных за соблюдение перемирия", - цитирует ее Telegram-канал МИД ЛНР.

Очередное заседание контактной группы должно состояться 14 апреля, однако во вторник украинская делегация в контактной группе выступила с инициативой провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня. Как сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, заседание завершилось безрезультатно.