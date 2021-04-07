Израиль призвал к глубоким реформам в агентстве ООН для помощи палестинским беженцам

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апреля. /ТАСС/. Возобновление помощи США Палестине по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно сопровождаться глубокими реформами в этой организации и изменениями в принципах ее работы. Такой призыв содержится в распространенном в среду заявлении МИД еврейского государства.

"Позиция Израиля заключается в том, что организация БАПОР в ее нынешнем виде увековечивает [палестино-израильский] конфликт и не способствует его разрешению. Поэтому возобновление помощи БАПОР должно сопровождаться существенными и необходимыми изменениями в характере, целях и поведении этой организации", - говорится в документе.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты возобновляют оказание помощи Палестине по линии БАПОР. В 2018 году США - крупнейший донор этой организации ($360 млн или около 30% годового бюджета, в совокупности было выделено $6,15 млрд) - полностью отказались от уплаты взносов, что поставило под угрозу существование организации. В связи с этим агентство пересмотрело свой бюджет, сократив недостаточно эффективные расходы.