В ЛНР сообщили о ранении мирного жителя при подрыве на мине

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Мирный житель Луганской народной республики (ЛНР) получил тяжелые ранения при срабатывании взрывного устройства в районе села Желтое Славяносербского района. Об этом сообщил в среду официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Несмотря на все предупреждения о минной опасности, мужчина 1964 года рождения с целью сократить путь, перемещаясь по лесополосе вдоль берега реки Северский Донец в районе села Желтое, подорвался на неустановленном взрывном устройстве", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Осадчий отметил, что, по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими 80-й бригады Вооруженных сил Украины. "Пострадавший с тяжелыми осколочными ранениями эвакуирован в Луганский республиканский центр экстренной помощи, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал он.

6 апреля на окраине Славяносербска в результате срабатывания взрывного устройства погиб подросток, еще один получил ранения.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.