Байден заявил, что готов идти на уступки оппозиции с целью модернизации инфраструктуры США

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден готов идти на уступки политической оппозиции в Конгрессе США по своему масштабному плану модернизации национальной инфраструктуры в части его финансирования. С таким заверением американский лидер, представляющий Демократическую партию США, выступил в среду в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Пресса поинтересовалась у главы Белого дома, готов ли он отказаться от намерений повысить корпоративный налог с 21% до 28%, против чего решительно возражает Республиканская партия США. Байдена спросили, может ли он согласиться с тем, чтобы ставка этого налога была установлена все же на отметке менее 28%. "Я готов выслушать это. Я полностью открыт [для других предложений]", - ответил президент.

"Есть много других способов обеспечить это [финансирование упомянутого плана]", - убежден он. "И я, - заявил Байден, - готов вести переговоры по этим вопросам". При этом он выразил мнение, что предложил все же "самый рациональный способ" финансирования плана обновления инфраструктуры, на который потребуется более $2 трлн. Глава Белого дома призвал республиканцев к конструктивным переговорам, призванным увенчаться достижением компромиссов по этому плану и его реализацией.

"Думаете, остальной мир ждет? <...> Думаете, Китай тянет с вложениями в цифровую инфраструктуру? В научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки? Нет, они не ждут. Но они рассчитывают на то, что американская демократия окажется слишком медлительной, слишком ограниченной и слишком расколотой и отстанет [от других]", - утверждал в своем выступлении Байден.

Он представил собственный проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США 31 марта. Как подчеркнул тогда президент, осуществление этих замыслов стало бы "крупнейшей инвестицией в рабочие места [в стране] со времен Второй мировой войны". Центральной частью программы стали предложения по модернизации транспортной инфраструктуры. Покрыть расходы на предложенный им план Байден рассчитывает путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций.