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Bloomberg: США могут выслать российских дипломатов и ввести новые санкции против России

По данным агентства, американская администрация "завершила разведывательный обзор предполагаемых злонамеренных действий со стороны России"
Белый дом США AP Photo/Susan Walsh
Описание
Белый дом США
© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена завершила обзор приписываемых России действий, которые, по версии Вашингтона, являются враждебными, и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, американская администрация "завершила разведывательный обзор предполагаемых злонамеренных действий со стороны России". В числе потенциальных ответных мер рассматриваются "высылка российских сотрудников разведки", которые якобы могут находиться в США "под дипломатическим прикрытием", и введение санкций против отдельных лиц и организаций в РФ. Сотрудники вашингтонской администрации обсудят имеющиеся возможности в течение суток.

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