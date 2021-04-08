Миссия ОБСЕ не смогла запустить беспилотник в Донбассе из-за помех сигналу GPS

ВЕНА, 8 апреля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине не смогла запустить беспилотник в Донбассе из-за помех сигналу GPS. Об этом говорится в среду в оперативном отчете наблюдательной миссии, который был распространен ее пресс-службой в Киеве.

"Вечером 6 апреля команде миссии не удалось поднять в воздух беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия с базы в подконтрольном правительству населенном пункте Степановка (54 км к северу от Донецка) для осуществления регулярного мониторинга районов по обе стороны от линии соприкосновения в результате воздействия помех сигналу обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения). Впервые с тех пор, как миссия начала применять БПЛА дальнего радиуса действия в октябре 2014 года, воздействие помех сигналу воспрепятствовало взлету беспилотника", - сказано в отчете.

В документе также указано, что вечером 7 апреля при выполнении предполетной подготовки было зафиксировано глушение сигнала на уровне земли, что воспрепятствовало безопасной работе беспилотника дальнего радиуса действия. Миссия отметила, что "в каждом случае помехи сигналу GPS могли быть созданы из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА".

В отчете СММ ОБСЕ подчеркнуто, что любое воздействие помех сигналу GPS препятствует возможности миссии осуществлять эффективный мониторинг и докладывать о ситуации с безопасностью в соответствии с ее мандатом.