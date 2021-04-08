Власти Аргентины ужесточили карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство Аргентины приняло решение ужесточить карантинные меры и запретить свободное перемещение жителей в ночное время из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду президент страны Альберто Фернандес.

"Мы одобрили ряд мер, которые будут действовать во всей стране. Кроме того, будут отдельные меры для районов с высоким и средним уровнем эпидемической угрозой", - сказал он в видеообращении.

Как сообщил президент, по всей стране будут запрещены групповые туристические поездки, собрания с участием более 20 человек, работа казино и занятия спортом в закрытых помещениях, где находятся более 10 человек. "Бары и рестораны должны будут закрываться не позднее 23:00. Будет запрещено перемещение по улицам с 00:00 до 06:00", - объявил Фернандес.

Новые ограничения будут действовать как минимум три недели.

Во вторник министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти признала, что в стране уже началась вторая волна пандемии. Последние два дня в республике выявляют больше 20 тыс. случаев заражения, что является самыми высокими показателями с начала пандемии. Всего в стране к настоящему моменту заболели 2 450 068 человек, умерли 56 832.