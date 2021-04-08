Госдеп США утверждает, что РФ, возможно, стремится сохранить конфликт в Карабахе

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент США утверждает, что Россия, возможно, стремится сохранить конфликт вокруг Нагорного Карабаха, а не урегулировать его. Соответствующую точку зрения изложил в среду заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Он выступил на интернет-семинаре, который был организован вашингтонской неправительственной организацией "Турецкое наследие".

"Я ожидаю роста неудовлетворенности азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе", - сказал Кент.

При этом он, характеризуя складывающееся в Нагорном Карабахе положение, по сути, обвинил Россию в желании затянуть конфликт, а также процитировал неназванного заместителя главы грузинского МИД. "Один из заместителей министра иностранных дел Грузии заявил в ноябре: "Это та ситуация, в которой мы [Грузия] находились в 1998 году. Затем Азербайджан окажется в той ситуации, в которой мы [Грузия] находились в 2008 году. А потом он окажется в той ситуации, в которой мы [Грузия] находимся сейчас", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. "Это довольно пессимистичная, но, возможно, реалистичная оценка того, как Россия манипулирует конфликтом [в Карабахе] для получения собственной выгоды и без стремления в действительности урегулировать проблему и позволить странам [Армении и Азербайджану] двигаться вперед", - считает он.

Одновременно Кент заверил, что США приветствуют прекращение военных действий между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. "Мы все приветствуем завершение боевых действий в ноябре прошлого года, когда [президент РФ Владимир] Путин выдвинул условия [прекращения огня]", - сказал он.

Вызовы перед минской группой

С точки зрения американского дипломата, "в плане безопасности сохраняется крупный вызов: как подходить к конфликту вокруг Нагорного Карабаха таким образом, чтобы это позволило двум странам достичь окончательного соглашения по окончательному статусу". "<...> Азербайджан может восприниматься как победивший в войне. Однако это не приводит к урегулированию кризиса - так же, как [было, когда] Армения, возможно, победила в первой войне четверть века назад", - заявил Кент.

По его словам, до настоящего времени урегулирование шло в рамках минской группы ОБСЕ и "процесса сопредседателей, который совместно вели США, Франция и Россия". "Считаю, что перед этим механизмом стоят некоторые вызовы <...>. Есть ли подлинный интерес к тому, чтобы мы продолжали?" - отметил представитель Госдепартамента. На его взгляд, Минская группа "будет оставаться ключевой в такой степени, в которой сами две страны готовы уполномочить механизм помогать достичь соглашения".

"Другим открытым вопросом остается намерение России", - полагает Кент. "Она (Россия) решила не добиваться [согласования] условий прекращения огня через механизм сопредседателей Минской группы <...>. Она обеспечила это напрямую <...> в трехстороннем формате", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что США сохраняют готовность оказывать Азербайджану и Армении содействие в урегулировании конфликта, если в этом заинтересованы Баку и Ереван. "В такой степени, в которой Армения и Азербайджан привержены мирному урегулированию и использованию полномочий процесса сопредседателей Минской группы, США остаются готовы помогать двум странам найти путь вперед и привержены этому", - заявил заместитель помощника госсекретаря.

Кроме того, он прогнозировал, что "потенциально это открывает другие благоприятные возможности", включая потепление в будущем отношений между Арменией и Турцией. Впрочем, такое "возможно не в этом месяце и не в этом году", а только в отдаленной перспективе, признал Кент.

Положение в Нагорном Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. В соответствии с документом азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.