СМИ: при израильском авиаударе по окрестностям Дамаска пострадали четверо военных

ТАСС, 8 апреля. По меньшей мере четверо сирийских военнослужащих получили в четверг ранения в результате ракетного удара по окрестностям Дамаска, который нанесли самолеты израильских ВВС. Об этом со ссылкой на военный источник сообщило агентство SANA.

По его сведениям, сирийским зенитчикам удалось сбить большую часть ракет, однако ряду объектов причинен материальный ущерб.

Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее агентство сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии ведут огонь по целям над районами на юге страны. Атака велась со стороны Ливана и оккупированных Голанских высот.