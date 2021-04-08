Кандидат от оппозиционной партии О Сэ Хун победил на выборах мэра Сеула

СЕУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Кандидаты от оппозиционной партии "Гражданская сила" О Сэ Хун и Пак Хён Чжун победили с существенным отрывом на досрочных выборах мэров южнокорейских городов Сеула и Пусана. Об этом свидетельствуют данные подсчета избирательной комиссией 100% голосов.

Явка в Сеуле составила 58,2%. О Се Хун набрал 57,5% голосов, значительно опередив своего конкурента, кандидата от правящей Демократической партии "Тобуро" Пак Ён Сон, заручившейся поддержкой 39,1% избирателей.

Главой администрации Пусана также стал кандидат от оппозиции Пак Хён Чжун, за которого проголосовали 62,67% граждан, принявших участие в досрочных выборах. На втором месте с большим отрывом находится представитель правящей партии Ким Ён Чхун, набравший 34,42%. В этом городе явка составила 52,7%.

Дополнительные выборы мэров двух крупнейших мегаполисов Республики Корея были назначены после того, как их глав, представителей правящей партии обвинили в сексуальных домогательствах. При этом руководитель сеульской администрации Пак Вон Сун покончил с собой еще до начала официального расследования.

Выборы столичного мэра являются важным индикатором электоральных настроений перед выборами южнокорейского президента в марте 2022 года. В Сеуле проживает около 20% населения страны. Причинами роста популярности оппозиции эксперты называют недовольство населения политикой правительства в сфере недвижимости и коррупционный скандал с участием служащих Земельной госкорпорации.

О Сэ Хун занимал должность мэра столицы с 2006 по 2011 год, но ушел со своего поста до завершения полномочий в 2011 году после провала организованного им референдума о необходимости введения в столице бесплатных школьных завтраков.