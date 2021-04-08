СМИ: Лондон предоставил убежище одному из лидеров протестов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании согласились предоставить политическое убежище одному из лидеров протестов в Гонконге Натану Ло, который находится в розыске. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

"После четырех месяцев процедур, встреч и бесед в органах по делам беженцев Министерство внутренних дел Великобритании проинформировало, что моя заявка на предоставление убежища одобрена", - подтвердил Ло на своей странице в Facebook.

Речь идет о видном молодежном активисте протестного движения, который бежал в Лондон в июле прошлого года, после того как в этом специальном административном районе КНР по инициативе Пекина был принят закон о национальной безопасности. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

27-летний Ло - бывший студенческий лидер - принимал активное участие в протестном движении в Гонконге. Он провел восемь месяцев в тюрьме за причастность к массовым выступлениям осени 2014 года, известным как "движение зонтиков". В сентябре 2016-го он стал здесь самым молодым в истории законодателем, но затем со скандалом был дисквалифицирован.

Наряду с другим влиятельным оппозиционером Джошуа Вонгом Ло стоял у истоков радикальной партии "Демосисто". Она взялась продвигать идеи "независимости Гонконга", но была добровольно расформирована 30 июня, в день принятия парламентом Китая нового закона о национальной безопасности. После утверждения этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали в США, Великобританию и на Тайвань.