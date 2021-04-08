В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался в четверг комментировать сообщения о ракетных ударах в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель пресс-службы.

Ранее агентство SANA сообщило, что по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате ракетного удара по окрестностям Дамаска, который нанесли самолеты израильских ВВС. По информации агентства, средства противовоздушной обороны Сирии вели огонь по целям над районами на юге страны, сирийским зенитчикам удалось сбить большую часть ракет, однако ряду объектов причинен материальный ущерб.