СМИ: Индия и Китай готовятся к новому раунду переговоров по ситуации в Ладакхе

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апреля. /ТАСС/. Индия и Китай готовятся к проведению на нынешней неделе новых переговоров об отводе своих военнослужащих от линии фактического контроля в Ладакхе и нормализации ситуации на данном участке двусторонней границы. Об этом сообщила в четверг газета The Hindu со ссылкой на индийские военные источники.

"На переговорах Индия будет настаивать на скорейшем разъединении войск на горных высотах в Гогре и Хот-Спрингс, а также добиваться решения вопросов об окончательном отводе военнослужащих на равнине Депсанг", - приводит издание слова своих собеседников.

К настоящему времени Индия и Китай провели 10 раундов военно-дипломатических переговоров о нормализации ситуации в Ладакхе, последний из которых состоялся 20 февраля. Как отмечает The Hindu, официальные представители двух стран удовлетворены процессом отвода войск и рассматривают дальнейшие конкретные шаги по стабилизации обстановки в Ладакхе.

В марте министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и Нью-Дели должны воздержаться от противостояния и путем диалога окончательно урегулировать пограничные споры. "Надеемся, что в наступившем 2021 году наши страны продолжат сближение и будут взаимодействовать в соответствии с консенсусом, которого удалось достичь на высшем уровне, - сказал он. - Нам следует устранять противоречия, активно наращивать сотрудничество, создавать удачные предпосылки для решения вопросов, касающихся совместной границы".

Ситуация на границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в мае 2020 года там вспыхнули столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки, были погибшие. После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях. 10 февраля стороны начали взаимный отвод войск из спорных районов на границе.