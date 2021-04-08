Поправки к избирательному законодательству в Гонконге начнут рассматривать 14 апреля

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 апреля. /ТАСС/. Законодательный совет Гонконга начнет рассматривать серию поправок к местному избирательному законодательству 14 апреля. Об этом сообщил в четверг новостной портал "Сянган линъи" со ссылкой на главу исполнительной власти данного специального административного района КНР Кэрри Лам.

По информации осведомленных источников, власти исходят из необходимости принять поправки в третьем чтении до конца мая, чтобы обеспечить проведение выборов по намеченному графику. В сентябре планируется созыв коллегии выборщиков, в декабре - выборы нового состава парламента, а в марте 2022 года - главы администрации региона.

30 марта члены Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП - парламент) единогласно проголосовали в Пекине в поддержку проекта реформы гонконгской избирательной системы. Она нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты".

ПК ВСНП внес поправки к приложениям I и II Основного закона Гонконга (аналог конституции), после чего теперь следует обеспечить внесение необходимых изменений в местное избирательное законодательство. Речь идет о том, чтобы утвердить поправки примерно к 20 нормативным актам - как основным, так и вспомогательным.

В соответствии с реформой численность Законодательного совета Гонконга будет увеличена с 70 до 90 человек. При этом там останется всего 20 мест для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах. Наибольшее число мандатов - 40 - предстоит теперь впервые распределить коллегии выборщиков, которая увеличится с 1,2 тысячи до 1,5 тысячи человек и по-прежнему будет выбирать главу администрации Гонконга. Еще 30 парламентариев будут выдвигаться от лояльных властям отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

Такое соотношение, по замыслу Пекина, призвано устранить все факторы риска и исключить ситуацию, при которой так называемый продемократический блок мог бы получить треть мест и заблокировать принятие тех или иных нормативных актов.