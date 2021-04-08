В Бишкеке начался митинг против бездействия правоохранительных органов

БИШКЕК, 8 апреля. /ТАСС/. Митинг против бездействия сотрудников правоохранительных органов начался в четверг в столице Киргизии возле здания МВД республики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В акции принимают участие около 200 человек, которые требуют отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова. По словам участников митинга, сотрудники милиции халатно относятся к своим служебным обязанностям и не реагируют на сигналы о преступлениях, что приводит к гибели граждан.

Демонстранты скандируют лозунги "Позор!" и "Отставка!", никаких противоправных действий они пока не предпринимают.

Поводом для митинга послужило убийство 26-летней жительницы республики Айзады Канатбековой. Три дня назад, 5 апреля, в социальных сетях и СМИ республики появилась видео с камеры на одной из улиц, на нем неизвестные мужчины силой усадили женщину в автомобиль и уехали с места преступления. Позднее выяснилось, что Канатбекову похитили. Спустя два дня ее тело обнаружили в автомобиле на северной окраине города, рядом находился труп одного из похитителей. Экспертиза показала, что сначала он убил девушку, а затем покончил собой. Соучастники данного преступления уже задержаны.

Митингующие считают, что, несмотря на многочисленные сигналы общественности, в МВД не предприняли никаких мер для поиска и спасения Канатбековой.