Арестованный за шпионаж в пользу РФ офицер имел ограниченный доступ к документам

РИМ, 8 апреля. /ТАСС/. Арестованный за шпионаж в пользу РФ итальянский военнослужащий Вальтер Биот имел ограниченный доступ к секретной информации о деятельности НАТО. Об этом заявил в четверг на заседании комиссий по обороне верхней и нижней палаты парламента Италии министр обороны Лоренцо Гуэрини.

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"Этот офицер имел право видеть документы под грифами, но не документы, касающиеся операций и деятельности НАТО", - сказал министр, слова которого приводит агентство ANSA.

Глава Минобороны уточнил, что пока министерство не имело доступа к материалам дела и не может оценить степень секретности документов, якобы переданных Биотом сотруднику российского посольства.

Ранее адвокат находящегося под стражей офицера Роберто Де Вита сообщил ТАСС, что его подзащитный не имел доступа к секретной информации. Он также указал, что пока материалов следствия немного и все документы должны быть тщательно проанализированы. При этом итальянские СМИ сообщали, что речь идет почти о 180 документах, 47 из которых касаются НАТО.

Биот был задержан вместе с сотрудником атташата посольства РФ 30 марта вечером на парковке в периферийном районе Рима. При них были обнаружены носитель данных и коробка с наличными деньгами. По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов.