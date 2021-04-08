Страны-гаранты пока не определили дату переговоров по Сирии в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Страны - гаранты астанинского процесса по сирийскому урегулированию (Россия Турция и Иран) пока не обращались в МИД Казахстана с предложением о дате проведения международной встречи по Сирии в Нур-Султане. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Нет, пока никакой договоренности нет. Все зависит от стран-гарантов, когда они договорятся собраться", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли уже договоренность о сроках проведения международной встречи по Сирии.

Ранее планировалось, что очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане в середине 2021 года.

15-я международная встреча по сирийскому урегулированию в астанинском формате прошла в Сочи 16-17 февраля. По ее итогам страны - гаранты астанинского процесса в совместном заявлении подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии и договорились вместе продолжать борьбу с терроризмом на территории арабской республики.