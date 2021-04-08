Сеул и Вашингтон подписали соглашение о расходах на содержание войск США в Южной Корее

СЕУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Республика Корея и США подписали в четверг двустороннее соглашение о специальных мерах, которое определяет доли сторон в расходах на содержание американских войск на Корейском полуострове. Свои подписи под документом поставили первый заместитель министра иностранных дел Чхве Чон Гон и временный поверенный в делах посольства США в Сеуле Роберт Рэпсон, сообщил южнокорейский МИД.

В соответствии с документом, который был парафирован 18 марта, расходы Сеула составят в этом году 1,18 трлн вон ($1,05 млрд). В ближайшее время документ будет направлен на ратификацию в Национальное собрание (парламент). Нынешнее соглашение, которое будет действовать до 2025 года, было согласовано сторонами в марте после полутора лет напряженных переговоров.

С 2018 года Вашингтон требовал от Сеула повышения доли взносов на содержание 28-тысячного контингента США. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2% - до $915 млн. В ноябре того же года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд.

Переговоры о подготовке нового соглашения начались в сентябре 2019 года. В конце марта 2020 года стороны пришли к предварительному согласию об увеличении южнокорейской доли на 13%. Однако окончательная договоренность не была достигнута из-за отрицательного отношения занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа.

Американские войска находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным двумя странами 26 января 1950 года соглашением о помощи во взаимной обороне.