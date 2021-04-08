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Депутаты Рады обжаловали в КС указ об освобождении от должности главы суда Тупицкого

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады обжаловали в Конституционном суде Украины (КСУ) указ президента страны Владимира Зеленского об освобождении от должности главы суда Александра Тупицкого. Об этом в четверг сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А. (еще одного судьи КСУ Александра Касминина - прим. ТАСС)", - написала она.

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