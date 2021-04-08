В США заявили, что Пентагон не достиг поставленных целей в повышении боеготовности войск

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США не достигло поставленных целей в повышении боеготовности вооруженных сил к возможным конфликтам в мире в предстоящие десятилетия. Такой вывод, как сообщила в среду вечером газета Military Times, содержится в докладе контрольно-финансового управления США (Government Accountability Office, GAO).

По оценкам авторов доклада, боеготовность войск в плане обучения личного состава и военно-технического оснащения была повышена за период с 2017 по 2019 годы лишь у наземных сил, в морских силах она пошла на спад, не были также выполнены поставленные задачи авиацией, космическими и кибернетическими силами. В отчете указывается, что не были выполнены задачи в 19 областях, включая наличие и готовность ресурсов для выполнения боевых задач.

"Министерство обороны представило широкий перечь вызовов, с которыми оно сталкивается в достижении боеготовности в каждой из пяти сфер (на суше, море, в воздухе, космосе и киберпространстве - прим. ТАСС), - говорится в докладе. - В частности, на море ВМС назвали ограниченность возможностей технического обслуживания кораблей на частных и федеральных верфях в качестве основного вызова в восстановлении боеготовности кораблей и подводных лодок".

Авторы доклада рекомендовали руководству Пентагона ставить перед своими подразделениями более четкие задачи в области повышения боеготовности, по сути, повторив рекомендации, содержавшиеся в аналогичном отчете 2016-го года. В Министерстве обороны, как сообщает Military Times, выразили полное согласие с выводами доклада ревизионного управления.