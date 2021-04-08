{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США заявили, что Пентагон не достиг поставленных целей в повышении боеготовности войск

В докладе контрольно-финансового управления США рекомендовали руководству Пентагона ставить перед своими подразделениями более четкие задачи в области повышения боеготовности

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США не достигло поставленных целей в повышении боеготовности вооруженных сил к возможным конфликтам в мире в предстоящие десятилетия. Такой вывод, как сообщила в среду вечером газета Military Times, содержится в докладе контрольно-финансового управления США (Government Accountability Office, GAO).

По оценкам авторов доклада, боеготовность войск в плане обучения личного состава и военно-технического оснащения была повышена за период с 2017 по 2019 годы лишь у наземных сил, в морских силах она пошла на спад, не были также выполнены поставленные задачи авиацией, космическими и кибернетическими силами. В отчете указывается, что не были выполнены задачи в 19 областях, включая наличие и готовность ресурсов для выполнения боевых задач.

"Министерство обороны представило широкий перечь вызовов, с которыми оно сталкивается в достижении боеготовности в каждой из пяти сфер (на суше, море, в воздухе, космосе и киберпространстве - прим. ТАСС), - говорится в докладе. - В частности, на море ВМС назвали ограниченность возможностей технического обслуживания кораблей на частных и федеральных верфях в качестве основного вызова в восстановлении боеготовности кораблей и подводных лодок".

Авторы доклада рекомендовали руководству Пентагона ставить перед своими подразделениями более четкие задачи в области повышения боеготовности, по сути, повторив рекомендации, содержавшиеся в аналогичном отчете 2016-го года. В Министерстве обороны, как сообщает Military Times, выразили полное согласие с выводами доклада ревизионного управления.

Теги
США
Кризис на Украине
Глава МИД Польши прибыл в Киев обсудить обострение на востоке Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что встреча должна была состояться позже, однако ее перенесли на фоне обострения ситуации на востоке страны
Читать полностью