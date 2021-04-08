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Премьер Болгарии отказался быть депутатом в новом парламенте

По итогам выборов в Народное собрание партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", лидером которой является премьер-министр Бойко Борисов, набрала 26,18% голосов избирателей и заняла первое место

СОФИЯ, 8 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял решение отказаться от места депутата в 45-м Народном собрании (парламенте) страны. Об этом глава правительства сообщил в четверг в Facebook.

"Подал заявление в Центральную избирательную комиссию и отказался от депутатского места в новом парламенте, мне не нужны ни депутатская зарплата, ни депутатский иммунитет", - заявил Борисов в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети.

По итогам выборов в Народное собрание партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), лидером которой является Борисов, набрала 26,18% голосов избирателей и заняла первое место, за нее проголосовал 837 631 человек. На втором месте с 17,66% голосов идет партия "Есть такой народ" во главе с телеведущим Слави Трифоновым. Основная оппозиционная Болгарская социалистическая партия смогла занять лишь третье место, получив поддержку 15,01% избирателей.

В состав парламента 45-го созыва также проходят Движение за права и свободы (10,49%), "Демократическая Болгария" (9,45%) и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (4,72%). Остальные политические объединения не смогли преодолеть четырехпроцентный избирательный барьер.

За 240 мест в Народном собрании Болгарии на выборах 4 апреля боролись представители 22 партий и восьми коалиций. Ожидается, что в четверг ЦИК подведет окончательные итоги голосования. Не позднее чем через месяц после выборов новый парламент сможет начать работу, а нынешнее правительство подаст в отставку.

Теги
БолгарияБорисов, Бойко
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