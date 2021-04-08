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Минск и Москва согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу

Также согласованы вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу

МИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу в двустороннем формате. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии по итогам заседания совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны двух государств.

"Согласованы вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Также согласованы вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках группы государств Республика Беларусь - Российская Федерация", - отметили в оборонном ведомстве Белоруссии.

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