В Сербии возмутились высказыванием посла ФРГ о бомбардировках силами НАТО в 1999 году

БЕЛГРАД, 8 апреля. /ТАСС/. Высказывания посла Германии Томаса Шиба о необходимости бомбардировок Югославии в 1999 году вызвали возмущение в Сербии. Лидер Сербской народной партии и член кабинета министров республики Ненад Попович назвал в четверг такие высказывания верхом цинизма и потребовал извинений от германского дипломата.

"Позорное высказывание посла в Белграде Томаса Шиба, что Сербию в 1999 году было необходимо бомбить, чтобы предотвратить геноцид, представляет собой верх цинизма и продолжение кампании отдельных западных стран по провозглашению сербского народа ответственным за геноцид. Особенно коварно, что посол Шиб сказал это, когда сербский народ отмечает 80 лет с момента бомбардировок Белграда нацистами (в 1941 году - прим. ТАСС). Ясно, что речь идет еще об одной попытке фальсификации истории, когда один представитель германской нации, ответственной за миллионы мертвых в Первой и Второй мировых войнах, пытается провозгласить сербов агрессорами и ответственными за геноцид. Требуем от германского посла извиниться перед сербским народом за высказанные оскорбления, если он хочет продолжить ответственно занимать должность дипломатического представителя своей страны в Республике Сербия", - говорится в заявлении Ненада Поповича, опубликованном пресс-службой Сербской народной партии.

В свою очередь глава правительства автономного сербского края Воеводина Игор Мирович оценил высказывания посла ФРГ как недипломатичные. "Заявление немецкого посла Томаса Шиба не является дипломатичным, не является истиной, не является разумным, не соответствует статусу посла суверенного государства. Считаю, что на такие заявления нужно реагировать в соответствии с существующими принципами и конвенциями", - цитирует Мировича агентство Tanjug.

Томас Шиб, выступая в эфире телерадиостанции Воеводины, заявил, что бомбардировки 1999 года были необходимы для предотвращения геноцида в Косове. Дипломат сказал, что считает бомбардировки "тяжелым, но правильным решением", которое было принято, когда дипломатические средства были исчерпаны. Он также призвал как можно скорее признать независимость Косова, поскольку это, по его мнению, "пойдет на пользу Сербии, Косову и всему региону".

22 года с начала агрессии НАТО

24 марта исполнилось 22 года с момента начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия, которая продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов. По данным сербских СМИ, в среднем на каждого жителя страны пришлось по 20 кг использованной натовцами взрывчатки.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., из которых две трети - это мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место в Европе по числу онкологических заболеваний, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.