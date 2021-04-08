МИД КНР потребовал от США дать пояснения об опытах в биолабораториях на Украине

ПЕКИН, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство США должно предоставить международному сообществу исчерпывающую информацию о тех опытах, которых осуществляются ими в американских военных биолабораториях на Украине и в Форт-Детрике. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США, как это ранее сделал Китай. Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности", - сказал он. "Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике", - спросил он.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что США являются единственной страной, которая до сих пор блокирует создание механизма верификации в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года. "Мы вновь призываем США занять ответственную позицию и ответить на обеспокоенность мирового сообщества, а также дать исчерпывающие объяснения о том, что они делают в этих лабораториях, а также ответить на просьбы о создании механизма верификации такой деятельности", - указал он.

В Форт-Детрике (штат Мэриленд) расположен Научно-исследовательский институт сухопутных войск имени Уолтера Рида. Он находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний.

О биолабораториях США

В апреле 2020 года ряд украинских телеканалов, в том числе "1+1" и Newsone, сообщили, что на Украине действуют американские военные биолаборатории, где проводятся опыты с возбудителями опасных инфекционных болезней. В том же месяце депутаты Верховной рады - глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин - сообщили, что направили в органы государственной власти обращения с требованием предоставить отчет о работе 15 американских биолабораторий в стране.

Они напомнили, что в августе 2005 года Минздрав Украины и Минобороны США подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Документ предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на украинской территории в лабораториях, финансируемых Вашингтоном, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

Медведчук считает, что находящиеся на Украине объекты, подчиняющиеся Пентагону и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, что прямо запрещено статьей 17 украинской конституции. В ОПЗЖ также высказали подозрения, что лаборатории могут стать источником эпидемий в стране, однако в американском посольстве их отвергли. Кроме того, партия установила, что диппредставительство пыталось скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов.