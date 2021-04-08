На Украине аэропорт "Днепропетровск" переименовали в "Днепр"

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Название международного аэропорта "Днепропетровск", расположенного в пригороде города Днепр на Украине, изменили на "Днепр", а весной планируется присвоить ему имя "знакового исторического деятеля". Об этом в четверг сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталось окончательно в прошлом", - написал он в Facebook.

По словам министра, новое название аэропорта уже внесено в необходимые документы. "В сертификатах аэродрома, в сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр", - уточнил он.

По словам Криклия, весной жители Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван аэропорт. Министр также заверил, что в ближайшее время аэропорт в Днепре будет модернизирован. По его словам, к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены все самолеты, а к концу 2023 года в Днепре будет новая взлетно-посадочная полоса.

Переименование аэропорта произошло на фоне аналогичной смены названия города, рядом с которым он расположен, - с Днепропетровска на Днепр. Это, в свою очередь, связано с тем, что на Украине с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о советском прошлом.

Первоначально - с 1776 года - город был назван в честь Святой Екатерины - Екатеринослав. С 1796 года его название сменили на Новороссийск в связи с тем, что император Павел I стремился уничтожить всякие напоминания о деятельности его матери, императрицы Екатерины II. После смерти Павла I император Александр I возвратил городу прежнее название, это произошло в 1802 году. В 1926 году город был переименован в Днепропетровск. Это название было образовано из названия реки Днепр, на которой стоит город, и фамилии советского деятеля Григория Петровского, который начинал там свою работу. В Днепр город был переименован депутатами Верховной рады в 2016 году. Область же по-прежнему носит название Днепропетровская: смена ее наименования - сложная процедура, так как регион упоминается в конституции Украины.