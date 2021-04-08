Посол ЕС заявил, что отношения ЕС и РФ "достигли дна", в том числе по ситуации в Донбассе

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Европейско-российские отношения "достигли дна", это касается в том числе ситуации на востоке Украины, заявил в четверг глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

"Что касается европейско-российских отношений, между нами можем согласиться, что мы достигли дна. Это, в общем-то, касается и ситуации на востоке Украины", - сказал он на пленарном заседании XII форума "Северное измерение", который проходит в онлайн-формате.

В то же время Эдерер выступил с утверждением, что Брюссель после 2014 года "отказался от каналов связи и общения с Москвой не без причин".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ будет готова возрождать отношения с ЕС, но не намерена "стучаться в закрытую дверь".