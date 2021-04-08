{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия и Белоруссия могут завершить согласование дорожных карт по интеграции в мае

ОРЕНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает в мае 2021 года завершить работу с Российской Федерацией по согласованию дорожных карт по интеграции. Об этом сообщил журналистам в четверг посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко после встречи с членами правительства Оренбургской области в ходе визита в регион.

"Мы сейчас работаем, уже у всех на слуху дорожные карты, я должен проинформировать, что мы уже близки к тому, чтобы эти дорожные карты были закончены. На сегодняшний момент из 28 21 карта согласована, осталось проработать буквально семь карт. <...> Я очень надеюсь, что мы не позднее мая наконец-то все эти карты согласуем, согласуем новую программу движения нашего Союзного государства и принципиально новую платформу, потому что экономическая платформа будет создана, а это важно", - сказал Семашко.

Теги
БелоруссияРоссия
Россия и США будут делиться телеметрической информацией о пусках ракет
Как отметил постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд, это важный элемент нового договора о СНВ
Читать полностью