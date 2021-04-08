Россия и Белоруссия могут завершить согласование дорожных карт по интеграции в мае

ОРЕНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает в мае 2021 года завершить работу с Российской Федерацией по согласованию дорожных карт по интеграции. Об этом сообщил журналистам в четверг посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко после встречи с членами правительства Оренбургской области в ходе визита в регион.

"Мы сейчас работаем, уже у всех на слуху дорожные карты, я должен проинформировать, что мы уже близки к тому, чтобы эти дорожные карты были закончены. На сегодняшний момент из 28 21 карта согласована, осталось проработать буквально семь карт. <...> Я очень надеюсь, что мы не позднее мая наконец-то все эти карты согласуем, согласуем новую программу движения нашего Союзного государства и принципиально новую платформу, потому что экономическая платформа будет создана, а это важно", - сказал Семашко.