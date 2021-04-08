Россия и США будут делиться телеметрической информацией о пусках ракет

ТАСС, 8 апреля. Россия и США подписали соглашение об обмене телеметрической информацией о ракетных запусках. Об этом в Twitter в среду сообщил постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд.

"В качестве представителя США в Двусторонней консультативной комиссии по выполнению СНВ-3 сегодня я подписал с моим российским коллегой соглашение об обмене телеметрической информацией о запусках ракет с 2020 года. Это важный элемент нового договора о СНВ", - написал он.

В постоянном представительстве РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве также сообщили, что Россия и США начали процедуру подписания Решения об обмене телеметрической информацией о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок в рамках ДСНВ.

"Россия и США сделали важный шаг в выполнении своих обязательств по ДСНВ, который был продлен в феврале благодаря последовательной и ответственной позиции Российской Федерации", - говорится в сообщении постпредства РФ в Twitter.

В комментарии на сайте российского постпредства говорится, что 7 апреля свою подпись под документом поставил представитель США в Двусторонней консультативной комиссии по выполнению ДСНВ Роберт Вуд. "Процедура будет завершена в Москве, где это решение подпишет представитель России. После этого решение вступит в силу", - пояснили в российской дипмиссии, напомнив, что обмен телеметрической информацией о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок является "важным компонентом" ДСНВ.

​​​О продлении ДСНВ

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года. 29 января российский лидер подписал закон о продлении договора.

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.