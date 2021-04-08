В ДНР заявили, что приезд Зеленского в Донбасс не отражает желания мирно решить конфликт

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс в качестве верховного главнокомандующего не отражает намерения мирно разрешить конфликт, а напротив свидетельствует о поддержке военного урегулирования. Об этом в четверг заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Мы очень сильно сомневаемся, что Зеленский едет на Донбасс, чтобы поговорить с военнослужащими и рассказать им о недопустимости обострения, эскалации, о тех последствиях, которые может принести война в том смысле, что полномасштабные боевые действия - это разрушения, гибель не только военнослужащих, но и гражданского населения. Я уверен почему-то, что Зеленский говорить об этом не будет. Мы абсолютно точно связываем визит Зеленского с поддержкой силового урегулирования конфликта", - сказал Пушилин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Глава ДНР подчеркнул, что "внешние силы" тоже не заинтересованы в мирном урегулировании ситуации и лишь "подталкивают" Украину к обострению. "Внешние сигналы <...>, к сожалению, <...> тоже подталкивают только к обострению, о мирном урегулировании здесь и близко не слышно и не видно", - отметил он.

Ранее в офисе Зеленского сообщили, что он прибыл в Донбасс и намерен посетить позиции украинских военных, чтобы пообщаться с военными и поддержать их боевой дух.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.