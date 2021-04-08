Украина направила в МУС материалы об "Иловайском котле" и боях за аэропорт Донецка

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины направил в Международный уголовный суд (МУС) информацию о нарушениях гуманитарного права на востоке страны, в причастности к которым Киев обвиняет Москву, а также республики Донбасса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Заместитель генерального прокурора [Украины] Гюндуз Мамедов подписал и направил в офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение о серьезных нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований в Донецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Речь, в частности, идет о событиях под Иловайском летом 2014 года, так называемый Иловайский котел, а также боях за Донецкий аэропорт в конце января 2015 года. В Киеве считают, что имело место "вероломное убийство и ранение украинских военнослужащих", которые происходили при наличии гуманитарных договоренностей.

Предварительное изучение ситуации на Украине в МУС инициировано 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции суда на период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Впоследствии его временные рамки расширены на основании второго заявления Украины, поданного в 2015 году.

В декабре 2020 года прокуратура МУС сообщила о завершении предварительного изучения ситуации на Украине и возможности начать расследование преступлений, совершенных на ее территории. Следующим шагом должно стать обращение к судьям палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований.