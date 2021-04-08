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Кризис на Украине
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Меркель в разговоре с Путиным призвала не усиливать присутствие войск у границы с Украиной

Канцлер Германии и президент России также обсудили ситуацию с Алексеем Навальным, Сирию, Ливию и обстановку в Боснии и Герцеговине
Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE/HENNING SCHACHT/POOL
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель
© EPA-EFE/HENNING SCHACHT/POOL

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались конфликт в Донбассе, ситуация с Алексеем Навальным, Сирия, Ливия и обстановка в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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"Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", - сообщила Деммер.

"Кроме того, обсуждались некоторые другие внешнеполитические темы, в особенности Сирия, Ливия и Босния и Герцеговина. Также была поднята тема Навального", - отметила представитель кабмина ФРГ.

Как ранее в четверг сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Меркель в ходе разговора выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Донбассе. Российский лидер "обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", сказано в сообщении. В Кремле отметили, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате", по линии политсоветников и министерств иностранных дел, подчеркнула пресс-служба Кремля.

В связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияКризис на Украине
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