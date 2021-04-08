КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе и пообщался с военнослужащими о ситуации в зоне силовой операции. Об этом в четверг сообщил офис главы государства на официальном сайте.

"Находясь с рабочей поездкой в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня", - говорится в сообщении. Уточняется, что глава государства пообщался с проходящими там службу военнослужащими, которые "рассказали президенту о ситуации на фронте".

Зеленский вручил военным награды и ценные подарки, добавили в офисе.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения. Кроме того, министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение.