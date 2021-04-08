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Кризис в Сирии

МИД Сирии обвинил Израиль в попытках помешать победе сирийской армии над террористами

Ведомство утверждает, что накануне израильские оккупационные власти атаковали сирийские земли, выпустив ракеты со стороны Ливана

ТАСС, 8 апреля. Действия Израиля направлены на то, чтобы не допустить победы сирийской армии и ее союзников под террористическими формированиями. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Сирии, содержание которого приводит агентство SANA.

"Прошлой ночью израильские оккупационные власти атаковали сирийские земли, выпустив ракеты со стороны Ливана. <...> То упорство, с которым израильские оккупационные власти совершают террористические преступления, говорит прежде всего об их стремлении оказать поддержку террористам и не допустить победы сирийской армии и ее союзников над группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ), а также другими террористическими группами", - говорится в заявлении.

В ночь на четверг агентство сообщило о ракетных ударах Израиля по территории Сирии. По его информации, в результате удара по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих получили ранения.

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ЛиванСирияКризис в СирииИзраиль
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