МИД Сирии обвинил Израиль в попытках помешать победе сирийской армии над террористами

ТАСС, 8 апреля. Действия Израиля направлены на то, чтобы не допустить победы сирийской армии и ее союзников под террористическими формированиями. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Сирии, содержание которого приводит агентство SANA.

"Прошлой ночью израильские оккупационные власти атаковали сирийские земли, выпустив ракеты со стороны Ливана. <...> То упорство, с которым израильские оккупационные власти совершают террористические преступления, говорит прежде всего об их стремлении оказать поддержку террористам и не допустить победы сирийской армии и ее союзников над группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ), а также другими террористическими группами", - говорится в заявлении.

В ночь на четверг агентство сообщило о ракетных ударах Израиля по территории Сирии. По его информации, в результате удара по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих получили ранения.