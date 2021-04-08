В Риге прошел пикет в поддержку задержанного в Эстонии правозащитника Сергея Середенко

РИГА, 8 апреля. /ТАСС/. Несколько человек собрались в четверг около здания посольства Эстонии в Латвии на пикет в поддержку задержанного в соседней стране правозащитника и общественного деятеля Сергея Середенко. Митингующие потребовали освобождения активиста и прозрачности в его деле.

Организатором акции выступила партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), в ней также приняли участие представители Латвийского антинацистского комитета и Латвийского комитета по правам человека. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями "Свободу узнику совести Сергею Середенко" и "Мы требуем прозрачности в деле Середенко".

"Мы протестуем против секретности вокруг этого дела, против очевидной необоснованности возможных обвинений, о которых публично сообщили в Эстонии. Мы собираем подписи депутатов Европарламента, депутатов местных парламентов, известных людей в странах Балтии. Мы готовим обращение к президенту Эстонии с требованием реализовать в своей стране обещание быть страной демократической и открытой для свободомыслия", - обратилась к собравшимся европарламентарий от Латвии и лидер РСЛ Татьяна Жданок.

30 марта пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Кайри Кюнгас сообщила, что Середенко, который является руководителем проекта "Русский омбудсмен в Эстонии", был задержан в начале месяца, его подозревают "в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики". Как добавила Кюнгас, суд по ходатайству Госпрокуратуры выдал санкцию на арест Середенко, признав подозрения в его адрес и задержание обоснованными. Пресс-секретарь в интересах следствия отказалась разглашать другие подробности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала действия эстонских властей по отношению к Середенко "карательным правосудием". По ее словам, Россия призывает международное правозащитное сообщество внимательно следить за соблюдением прав задержанного в Эстонии общественного деятеля.