Токаев выразил благодарность Путину за поддержку поставок вакцин от коронавируса

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нур-Султане выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за его поддержку в вопросе дополнительных поставок вакцин от коронавируса в республику. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в четверг.

"Мы признательны российскому руководству, президенту Российской Федерации за содействие и понимание в том, что касается совместных усилий в борьбе против пандемии. В разговоре 23 марта [с президентом РФ] я поднял вопрос о том, чтобы российская сторона дополнительно предоставила нам 4 млн доз вакцины. Моя просьба была воспринята с пониманием", - сказал Токаев.

"До этого мы договорились о совместном производстве вакцины на Карагандинской фабрике. Производство там уже налажено", - добавил он. Токаев отметил, что не так давно сам сделал прививку вакциной "Спутник V", произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

"В свою очередь Сергей Лавров передал теплые слова приветствия от президента Владимира Путина и сказал, что российская сторона будет решать вопросы с поставками вакцин", - сообщили в пресс-службе.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны препарата "Спутник V", произведенного на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала этого года к процессу вакцинации населения намерены подключить вакцину казахстанского производства QazCovid-in, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.