КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. Об этом сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О всеукраинском референдуме" № 1135-ІХ, который Верховная рада приняла 26 января 2021 года", - говорится в сообщении. В этой связи, уточнили в пресс-службе, президент отметил, что украинцы на практике поучаствуют в принятии важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа.

Закон определяет четыре вида референдумов - для внесения изменений в Конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений. При этом документ запрещает выносить на референдум вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Всеукраинский референдум объявляется указом президента страны по требованию не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса.