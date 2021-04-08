В Бундестаге призвали ЕС обсудить ответные меры на санкции США против "Севпотока - 2"

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Если США будут придерживаться санкционной политики в отношении "Северного потока - 2", то ЕС нужно будет обсудить эффективные ответные меры. Об этом заявил в четверг глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по экономике и энергетике Клаус Эрнст в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать намерение Вашингтона назначить спецпредставителя по проекту.

"Всегда нужно приветствовать переговоры между Европой и США, но, как и прежде, европейская энергетическая политика должна определяться в Европе. Позиция ЕС и германского правительства здесь ясна", - отметил он. "Если перед новым уполномоченным будет поставлена задача остановить "Северный поток - 2", то переговоры закончатся провалом", - считает Эрнст.

"В большей степени речь должна идти о прекращении санкций США против проекта. Если США будут придерживаться своей санкционной политики, то ЕС должен обсудить эффективные ответные меры", - отметил глава комитета Бундестага.

В среду газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Белый дом обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток - 2" с целью его закрытия. По данным издания, соответствующую должность помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце марта неофициально предложил Амосу Хокстейну, который при администрации 44-го президента США Барака Обамы занимал в Госдепартаменте пост специального посланника и координатора по вопросам международной энергетики. Хокстейн в 2020 году покинул пост директора наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Он пока не ответил на предложение Салливана.

Как отмечает Politico, рассмотрение такого шага означает некоторое изменение политики США по этому вопросу: в частности, это говорит о более пристальном внимании Вашингтона к проекту. Источники газеты заявили, что в Белом доме существует консенсус относительно того, что требуются более активные усилия для закрытия проекта, в особенности сейчас, когда он завершен на 96%.