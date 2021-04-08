Израиль отказался сотрудничать с судом в Гааге

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апреля. /ТАСС/. Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге и не признает его юрисдикцию для начала расследования ситуации в Палестине. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Премьер-министр в последние дни провел обсуждение политики Израиля в отношении объявления МУС о начале расследования. Было решено не сотрудничать с МУС, но не оставлять решение суда [о начале расследования] без ответа, указав, что у МУС нет юрисдикции [для расследования ситуации в Палестине]", - говорится в заявлении.

"В письме [в адрес МУС] говорится, что Израиль не только полностью отвергает обвинения в совершении военных преступлений, но и подтверждает свою недвусмысленную позицию, согласно которой суд в Гааге не имеет полномочий возбуждать в отношении Израиля расследование", - добавили в канцелярии. По данным радио "Кан", это письмо должно быть передано в МУС послом еврейского государства в Нидерландах до истечения дня пятницы.

В начале марта 2021 года прокуратура МУС объявила о начале расследования ситуации в Палестине. Как сообщила прокурор Фату Бенсуда, "расследования будут касаться преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС и совершенных в период с 13 июня 2014 года". В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру МУС с просьбой об изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда, на палестинских территориях с 13 июня 2014 года.

В декабре 2019 года прокуратура завершила предварительное изучение ситуации и пришла к выводу, что она удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования в отношении действий Израиля. В феврале 2021 года Палата предварительного производства МУС пришла к выводу, что юрисдикция инстанции распространяется на оккупированные Израилем с 1967 года территории, а именно сектор Газа и Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим.