Помпео присоединился к телекомпании Fox News Media в качестве эксперта

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Майкл Помпео, занимавший эту должность в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, вошел в число экспертов телекомпании Fox News Media. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на ее сайте.

"Помпео, являющийся дипломатом, госслужащим, предпринимателем и юристом, будет заниматься аналитикой на платформах Fox News Media, в том числе в дневных и вечерних программах телеканалов Fox News и Fox Business, - указывается в заявлении. Впервые в качестве штатного эксперта Помпео появится в эфире Fox News в пятницу в передаче FOX & Friends.

Бывший госсекретарь в свою очередь отметил, что готов предлагать зрителям "честное и взвешенное мнение по вопросам, касающимся геополитики и международных отношений". Помпео ранее неоднократно появлялся в эфире Fox News во время своей работы в Госдепартаменте, а также в качестве приглашенного эксперта после завершения полномочий предыдущей американской администрации.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Бывший президент республиканец Дональд Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.