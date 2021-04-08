Глава ФРС считает, что восстановление экономики США невозможно до победы над пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Нормальное восстановление экономики США является невозможным без полной победы над пандемией COVID-19. Об этом заявил в четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл на видеоконференции, организованной Международным валютным фондом и транслировавшейся телекомпанией CNBC .

"Вирус не соблюдает пограничный режим, и пока весь мир не будет вакцинирован, есть риск новых мутаций, и мы не сможем по-настоящему с уверенностью возобновить [экономическую] активность по всему миру", - сказал он. Пауэлл в этой связи также отметил, что всеобщая вакцинация - "это не только правильное, но и умное решение".

Глава ФРС добавил, что США очень пристально отслеживают прогресс в вопросе вакцинации по всему миру, и выразил мнение, что темпы вакцинации за рубежом стоит рассматривать как фактор риска, который влияет на прогресс в восстановлении экономики Соединенных Штатов.

Пауэлл отметил несколько аспектов, которые дают возможность с оптимизмом смотреть на будущее экономики страны. "Есть ряд факторов, которые в совокупности позволяют поддержать более светлые перспективы экономики США, в их числе ускоряющиеся темпы восстановления и экономической активности, создания рабочих мест. Я бы также выделил солидную бюджетную поддержку, вакцинация продвигается сейчас быстро и направляет нас на путь, когда можно будет в скором времени полностью открыть экономику", - констатировал глава ФРС.

В марте Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты смогли избежать некоторых наихудших последствий вызванного пандемией экономического кризиса, но при этом отметил, что состояние американской экономики в ближайшие два - три года будет весьма неопределенным.