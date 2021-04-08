Байден заявил, что применение оружия в США стало эпидемией и международным позором

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Акты насилия с применением огнестрельного оружия в США стали настоящей эпидемией и международным позором, ежегодно они обходится государству в $280 млрд. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Розовом саду Белого дома, представляя меры, ужесточающие регулирование в сфере оборота оружия.

Он подчеркнул, что предложение его администрации не противоречит второй поправке к Конституции США, гарантирующей право граждан на хранение и ношение оружия. "Сегодня мы предпринимаем шаги с целью противостоять не только связанному с применением огнестрельного оружия кризису, но и тому, что на самом деле является кризисом сферы здравоохранения. Ничего из того, что я собираюсь порекомендовать, никак не повлияет на вторую поправку", - подчеркнул американский лидер.

"Доводы, предполагающие, что мы поставили на карту права, которые гарантирует вторая поправка, неверны. Однако никакая поправка к конституции не является абсолютной. <...> Сама идея, согласно которой рекомендуемые нами меры противоречат конституции, является невероятной. Насилие с применением оружия в этой стране является эпидемией. Повторим еще раз: насилие с применением оружия в этой стране - это эпидемия и международный позор", - отметил Байден.

"Насилие с применением оружия в Америке <...> [оценивается] в 280 млрд долларов в год", - добавил он.

В США "каждый день стреляют в 316 человек, <...> и 106 из них умирают", продолжил хозяин Белого дома, добавив, что правительство "обязано обеспечивать безопасность своих граждан". "Это эпидемия, которую необходимо остановить", - вновь повторил он.

Президент также призвал "запретить в своей стране штурмовое оружие и магазины высокой емкости".

Байден призвал к борьбе с американским оружейным лобби, лишением его поддержки со стороны законодательной ветви власти. "И нам также нужно лишить производителей огнестрельного оружия иммунитета, который им предоставляет Конгресс. <...> Единственной отраслью промышленности в Америке <...>, которую невозможно засудить, <...> являются производители огнестрельного оружия", - указал глава государства.

Обращение к Конгрессу

Во время своего обращения американский лидер призвал Конгресс к действиям. "Хватит молитв. Настало время действий. Я считаю, что Сенату следует немедленно принять три ранее одобренных Палатой представителей законопроекта, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие тем, кто приобретает огнестрельное оружие, обходить проверки [на наличие уголовного прошлого и т. п.]. Подавляющее большинство американцев, включая владельцев оружия, считает, что таким покупкам должны предшествовать проверки", - подчеркнул Байден.

"Эти законопроекты предусматривают, в частности, проведение проверок при покупке оружия на выставках, которые в настоящее время не устраиваются, запрет на продажу такой продукции тем лицам, которые были признаны судом виновными в применении насилия в отношении супругов или близких", - пояснил глава вашингтонской администрации.

"Среди американцев это не вопрос партийной политики. Американский народ рассматривает это как общенациональный вопрос", - считает Байден, представляющий Демократическую партию США.

Он заверил, что готов работать с политической оппозицией в лице республиканцев в Конгрессе, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. "Я готов работать со всеми, чтобы добиться этого. Нам давным-давно надо было действовать", - указал президент.

Предложения администрации

Белый дом сообщил, что Байден не станет дожидаться, пока Конгресс США одобрит соответствующие законопроекты, и сам примет меры в соответствии с полномочиями президента. Так, в течение 30 дней Министерство юстиции США выработает свое предложение, направленное на борьбу с самодельными пистолетами, которые можно купить в виде набора деталей для самостоятельной сборки и собрать в домашних условиях "менее чем за 30 минут", отмечает Белый дом. Как подчеркивают в пресс-службе, такими пистолетами пользуются преступники, чтобы потом их невозможно было идентифицировать, поскольку на оружии нет серийного номера.

Кроме того, в течение 60 дней то же ведомство разработает предложение, направленное на ужесточение правил продажи некоторых видов прикладов, которые "по сути превращают пистолет в короткоствольную винтовку". Как отмечают в Белом доме, именно такой приклад мог использовать подозреваемый в стрельбе в американском городе Боулдер (штат Колорадо), жертвами которой стали 10 человек.

Предложен также ряд других мер, направленных на предотвращение инцидентов с насилием с применением огнестрельного оружия. В частности, речь идет о том, чтобы наделить суды и местные правоохранительные органы расширенными полномочиями, направленными на то, чтобы изымать оружие у тех граждан, которые, с их точки зрения, представляют опасность для других жителей.