Белый дом обеспокоен значительным сосредоточением российских войск на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года, США обеспокоены этим, утверждала в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной. У России сейчас больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года. Пять украинских военнослужащих были убиты только на этой неделе. Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - утверждала Псаки.

"Мы также обсуждаем с союзниками по НАТО нашу обеспокоенность по поводу роста напряженности в связи с нарушениями режима прекращения огня и региональной напряженности [на Украине]", - добавила пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, велись ли консультации по данному вопросу с российской стороной, она сказала, что на данный момент не может предоставить информацию по поводу американо-российских контактов в этой связи.

Ситуация на Украине

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также вновь напомнил, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как на главную причину обострения. Кроме того, министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение.