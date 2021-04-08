Госдеп ожидает, что переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Власти США ожидают, что переговоры по иранской ядерной сделке могут возобновиться в ближайшие дни, возможно, на следующей неделе. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Вы, вероятно, видели, что Совместная комиссия [по иранской ядерной сделке] проведет встречу завтра [в Вене]. Мы ожидаем, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, возможно, на следующей неделе", - сказал Прайс.

"Думаю, все видели некоторые комментарии, в том числе в социальных сетях, согласно которым, эти переговоры описывают как "конструктивные" и деловые <...>. Это правда. Мы бы тоже их так охарактеризовали. Однако мы также стремились бы не позволять ожиданиям опережать то, где мы находимся [в плане переговорного процесса]", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

6 апреля в Вене состоялось первое в 2021 году очное заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его итогам двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД. В четверг внешнеполитическая служба ЕС сообщила, что 9 апреля участники Совместной комиссии проведут заседание, в ходе которого обсудят, в частности, возможное возвращение США в соглашение.

В Вене также находится спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли для проведения консультаций с отдельными странами - участницами ядерной сделки. Прямых контактов между США и Ираном не предусмотрено. Их непрямое общение может произойти через третьих участников Совместной комиссии и координатора ЕС Энрике Мора. Прайс на брифинге в четверг отметил, что когда переговоры в Вене "прервутся на выходные", Мэлли, как ожидается, вернется в США. Дополнительных деталей о планах Мэлли Прайс приводить не стал, однако уточнил, что в Вене спецпосланник США провел встречи с рядом должностных лиц, в том числе с представителями "пятерки".