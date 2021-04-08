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СМИ: суд Турции продлил срок задержания отставных адмиралов на четыре дня

Ранее были задержаны 10 адмиралов, подписавшихся под открытым письмом в поддержку Конвенции Монтрё

АНКАРА, 8 апреля. /ТАСС/. Турецкий суд удовлетворил в четверг требование прокуратуры продлить срок задержания отставных адмиралов, подписавшихся под открытым письмом в поддержку Конвенции Монтрё, еще на четыре дня. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

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По его данным, 10 адмиралов будут задержаны еще на четыре дня в рамках проводимого расследования.

В минувшие выходные более 100 отставных адмиралов подписались под письмом, в котором они заявили, что с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" (параллельно Босфору) и Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы в контексте юрисдикции отмены международных договоров. Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода страны из Конвенции Монтрё. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона.

Позиция отставных адмиралов вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента. Сама дискуссия о пересмотре участия Турции в Конвенции Монтрё периодически активизируется в последние годы благодаря заявлениям политиков различного уровня, в том числе и высокого. Руководство республики не предпринимает никаких шагов для выхода из конвенции, но дает понять, что не все положения этого договора 1936 года сейчас в полной мере отвечают интересам Турции и международным реалиям.

По меньшей мере 10 подписавшихся адмиралов были задержаны в рамках инициированной столичной прокуратурой проверки.

Позднее Эрдоган заявил, что Турция не собирается пересматривать положения Конвенции Монтрё и остается ей привержена.

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