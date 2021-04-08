{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США заявили, что работают над проведением конструктивной встречи в Стамбуле по Афганистану

Ожидается, что конференция начнется 16 апреля

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с Турцией и Афганистаном работают над проведением стамбульской конференции по вопросу афганского мирного урегулирования. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы работаем с нашими турецкими коллегами и афганской стороной в рамках подготовки к конструктивному участию в этой конференции", - отметил дипломат, добавив, что в настоящее время активно ведется работа по подготовке к проведению совещания, которое "ускорит мирный процесс" в Афганистане.

"Предстоящая конференция призвана помочь афганским переговорщикам добиться прогресса на консультациях и дополняет мирные переговоры, которые в настоящее время ведутся в Дохе", - указал Прайс. По его словам, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад пока остается в столице Катара, где участвует в консультациях с представителями афганского правительства и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия определится с представительством на стамбульской встрече по Афганистану после получения более детальной информации по ней. Ожидается, что конференция начнется 16 апреля.

Теги
АфганистанСШАТурция
Кризис на Украине
Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море
Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки
Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море
Читать полностью