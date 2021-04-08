Главнокомандующий ВС Украины заявил, что армия полностью укомплектована вооружением

"Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор", - сказал он. Отвечая на вопрос, возвращены ли соответствующие подразделения ВС на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, Хомчак сказал, что "все подразделения, которые должны выполнять задания там, где им предписано, они там их выполняют".

"Мы действительно наблюдаем увеличение числа обстрелов [в Донбассе], адекватное реагирование подразделений военных частей ВС есть по всему фронту, и сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины, наверное, будет преувеличением", - сказал Хомчак. Он заявил, что ситуация является контролируемой и что ВС Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы.

С конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения. Кроме того, министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение.