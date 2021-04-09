Полиция Северной Ирландии применила водометы для разгона манифестантов

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Полиция Северной Ирландии применила в четверг водометы, чтобы разогнать манифестантов, вновь вышедших на улицы Белфаста. Телеканал Sky News показал кадры происходящего в столице этой административно-политической части Соединенного Королевства.

На них видно, как струи воды из полицейского автомобиля поливают небольшую группу молодых людей. Те уворачиваются и в ответ закидывают стражей порядка петардами. Агентство PA сообщает, что к месту событий стянуты подразделения полиции по борьбе с протестами, а также полицейские со служебными собаками.

На фоне беспорядков в экстренном порядке работу возобновила Ассамблея Северной Ирландии, несмотря на то, что формально парламентские каникулы по случаю Пасхи должны были продлиться до 12 апреля. Законодательный орган, места в котором практически поровну разделены между юнионистами и республиканцами, принял в четверг совестное заявление, осуждающее насилие и призывающее к мирному разрешению противоречий.

Причины волнений

Волнения не утихают с прошлой недели в районах, где преимущественно проживают лоялисты, выступающие за более тесные связи региона с Лондоном. В среду манифестанты забросали бутылками с зажигательной смесью автобус, после чего он сгорел. По оценкам полиции, такого размаха насилия в Северной Ирландии не наблюдалось за многие годы.

Причиной беспорядков стало недовольство решением прокуратуры Северной Ирландии отказаться возбуждать дело в отношении членов национал-республиканской партии "Шинн фейн" за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса. В июне прошлого года около 2 тыс. человек включая вице-президента "Шинн фейн" и замглавы первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил посетили похороны бывшего участника так называемой Временной ирландской республиканской армии Бобби Стори, боровшегося за отделение региона от Соединенного Королевства. При этом согласно действовавшим правилам, на похороны не могли прийти более 30 человек.

Фактор Brexit

Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. Согласно этому документу, при транспортировке товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства проводятся контрольные процедуры. Это сделано для того, чтобы гарантировать прозрачность границы между Северной Ирландией и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия и таким образом сохранить Белфастское соглашение, заключенное 23 года назад и положившее конец многолетнему кровопролитному конфликту между католиками-националистами и протестантами-лоялистами. По мнению последних, этот протокол грозит в перспективе ростом республиканских настроений в северной части острова.

Всего в результате беспорядков, во время которых полицейских закидывают камнями и пиротехническими изделиями, ранения получили более 50 сотрудников полиции. Как ранее сообщали в правоохранительных органах, в протестных акциях принимают участие в основном молодые люди. По итогам волнений были задержаны 10 человек, в том числе подросток в возрасте 13 лет.

Волнения стали предметом телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его ирландского коллеги Михола Мартина. Политики призвали к спокойствию в Северной Ирландии. Они подчеркнули, что "насилие недопустимо", договорившись, что правительства двух стран "продолжат находиться в контакте" по этой теме.

Конфликт в Северной Ирландии

С конца 60-х и до конца 90-х годов прошлого века Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства.

В 1998 году политические партии двух общин подписали Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта. В Северной Ирландии было сформировано правительство, включавшее представителей протестантских и католических партий.

Число убитых в ходе конфликта, известного в Великобритании и Ирландии под названием The Troubles ("Смута"), превышает 3,5 тыс. человек. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.